Bäume wachsen nur an relativ wenigen Tagen im Jahr.

Die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft in Birmensdorf untersuchte sieben Baumarten. Diese wuchsen durchschnittlich an lediglich 29 bis 77 Tagen pro Jahr – vor allem in den meist feuchten Monaten April bis Juni, in denen schon milde Temperaturen herrschen..

frutiglaender.ch