Gestern feierte die Schweizerische Impfkampagne ihren ersten «Geburtstag».

Am 23. Dezember 2020 wurde in einem Pflegeheim im Kanton Luzern die landesweit erste Impfdosis verabreicht. Empfängerin war eine über 90-jährige Seniorin. Auch andere Kantone wie Appenzell Innerrhoden oder Schwyz begannen an diesem Tag mit dem Impfen.

