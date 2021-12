EISHOCKEY Vor den Augen der anwesenden Sponsorenvertreter sowie einiger Ehrenmitglieder bot der EHC Kandersteg am Wochenende ein sehenswertes Spiel. Mit dem EHC Mirchel war eine der Spitzenmannschaften zu Gast und das Duell wurder erst in letzter Minute entschieden.

Den EHC Mirchel als Angstgegner zu bezeichnen, wäre nur korrekt, wenn sich die Kandersteger in der Vergangenheit eine valable Chance erarbeitet hätten. Aber die mit vielen ehemaligen My-Sports-League-Leistungsträgern und Nationalligaspielern gespickte Mannschaft war in der Vergangenheit kaum in der Leistungsreichweite der Oberländer. Eine ehrenvolle Niederlage war das höchste aller Gefühle. Doch in dieser Saison ist einiges anders. Das neue Trainerduo vermittelt der Mannschaft ein stabiles System, viel Freude und ein gesundes…