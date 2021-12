Am 17. Dezember verschärfte der Bundesrat die Corona-Vorschriften. Wie gehen Gastgewerbebetriebe sowie Bäder und deren Gäste mit den neuen Regeln um? Der «Frutigländer» hat sich über die Weihnachtstage bei zufällig ausgewählten Betrieben umgehört.

KATHARINA WITTWER

Unter anderem gilt seit dem 20. Dezember bis voraussichtlich am 24. Januar in öffentlich zugänglichen Innenräumen 2G. Das heisst: Über 16-Jährige müssen mit einem Zertifikat belegen, dass sie entweder geimpft oder genesen sind. Speisen und Getränke dürfen dort nur noch im Sitzen konsumiert werden. Diesbezüglich hat sich für Restaurants nicht viel geändert. Für den Eintritt in Discos, Bars, Hallenbäder, Saunas und für sportliche Betätigungen ist neu 2G+ vorgeschrieben, also ein Zertifikat und ein aktueller negativer…