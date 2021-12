WEIHNACHTSGESCHICHTE Am Heiligen Abend ist manches kompliziert und manches ganz einfach. So braucht es für die Rettung des Festes mitunter bloss ein paar Konservendosen – und ein bisschen Zeit.

Es begab sich zu der Zeit, als im Frutigland leise der Schnee rieselte und es still wurde in der Abenddämmerung von Heiligabend. Der Vater machte das spärliche Licht im Stall aus und trat aus der Kälte über die hohe hölzerne Schwelle in die warme Wohnung. Mit seinen von der Kälte geröteten Backen passte er gut zur Kinderschar, die, ebenfalls mit gesunder Farbe im Gesicht, ausgelassen in der Küche herumwirbelte. Die Mutter füllte gerade den grossen Wäschekorb mit einem frisch gebackenen, noch warmen Zopf sowie einer einheimischen Spezialität, dem «Blauen Kuchen», und hübsch verpackten…