Rund 36 000 Top4-Skipässe wurden bis zum Ende der Vorverkaufsfrist am 14. Dezember abgesetzt. Trotz anhaltender Pandemiesituation ist dies eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Ein Plus von 8000 Pässen – zu diesem guten Ergebnis dürfte auch die Aussicht auf geöffnete Restaurants und Terrassen beigetragen haben. In der letzten Wintersaison war coronabedingt nur Take-away möglich gewesen. Auch die Schneefälle in den letzten Wochen und die damit einhergehenden guten Pistenverhältnisse dürften den Vorverkauf beflügelt haben, wie die Top4-Skigebiete vermuten. Der Vorverkaufspreis des Top4-Skipasses lag für Erwachsene bei 777 Franken, nach dieser Frist kostet der Saisonpass für Erwachsene 1100 Franken.

PRESSEDIENST TOP4-VERBUND