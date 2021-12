«Wer kennt sie nicht, die Heilsarmee – die Männer und Frauen in Uniform, die singend und musizierend auf den Strassen die Weihnachtszeit ankündigen», fragt die Heilsarme Frutigen in ihrer aktuellen Medienmitteilung. Die Organisation sei aber auch für ihr soziales Engagement bekannt und betreibe Kinderheime, Altersheime, Notschlafstellen oder Brockenstuben und betreue Asylsuchende. In Frutigen biete die Heilsarmee in ihren Räumen an der Kanderstegstrasse 49 neben den sonntäglichen Gottesdiensten eine Sozialberatungsstelle an, die Lebensmittel-Abgabestelle «Tischlein deck dich» sowie den offenen Mittagstisch am Donnerstag.

