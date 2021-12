Seit dem 13. November sind Sandra und Manfred Walliser die neuen Pächter im Gasthaus Elsigbach. Die beiden wollen mit viel Elan durchstarten. Sandra zeichnet sich für die Küche verantwortlich, Manfred ist im Service der Chef.

MICHAEL SCHINNERLING

«Wo darf ich die Sachen abstellen?», fragt der Getränkelieferant. «Am besten hier vorne», so die Antwort von Manfred Walliser. Alles läuft hier auf Hochtouren für die offizielle Eröffnung, die eigentlich erst für Dezember geplant war. Durch Zufall konnte die Familie Walliser jedoch spontan und recht kurzfristig schon am 13. November die Türen öffnen. Möglich wurde dies, weil ihr vorheriger Vertrag in St. Peter-Pagig (GR) saisonal befristet war und auslief. «Wir waren zuletzt dort im Sporthotel Tanne Fatschél angestellt. Nun wollten wir etwas…