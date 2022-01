UMFRAGE Es braucht keine Studie, um herauszufinden, dass wir uns fürs nächste Jahr sehnlichst das Ende der Corona-Krise wünschen. Die Einschränkungen sind einerseits lästig. Wer eine Erkrankung durchgemacht oder deswegen gar Angehörige verloren hat, weiss andererseits um die allgegenwärtige Gefahr einer Covid-Erkrankung und ihre möglichen Folgen. Jemandem beim Begrüssen die Hand reichen, soziale Kontakte pflegen, ein Restaurant besuchen, in den Ausgang gehen, uneingeschränkt Sport treiben – all diese Dinge haben in letzter Zeit ihre Selbstverständlichkeit verloren. «Blyb gsund!» ist längst keine Floskel mehr – sondern ein ganz ernst gemeinter Wunsch.

Welche Ziele und Träume fürs neue Jahr haben die Leute sonst noch? Eine Umfrage auf Kanderstegs Hauptstrasse liefert ein paar…