NAMENSKUNDE Das Bundesamt für Landestopografie bietet im Internet verschiedene Karten der Schweiz an. Gibt man dort den Suchbegriff «Weihnachten» in hochdeutscher Sprache und in verschiedenen Dialektschreibweisen ein, so staunt man, wie viele Flure oder Höfe diesen Namen tragen. Die Namensherkunft liegt oft im Dunkeln. Sicher dagegen ist, dass nirgends ganzjährig Weihnachten gefeiert wird – auch nicht in Orten, die so heissen.

Vom Wein zur Weihnacht?

Am bekanntesten ist wahrscheinlich Wienacht(-Tobel) im Kanton Appenzell Ausserrhoden (Bild 1). Das Dörfchen liegt auf etwa 750 m ü. M. in der Gemeinde Lutzenberg oberhalb des Bodensees. Über die Namensherkunft kursieren drei verschiedene Versionen, die vielleicht nicht alle ganz ernst gemeint sind. Eine lautet: Statt wie üblich zu Martini…