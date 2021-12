Letzten Sonntag feierte der AHV-Dorfet in der Kirche Weihnachten. Nach einer langen, coronabedingten Pause hatte sich die Vorbereitungsgruppe im Herbst Gedanken gemacht, wie es mit dem Dorfet weiter gehen könnte. Schon bald war klar, dass man eine neue Lösung für die Anlässe und das Zvieri brauchte, denn im «jetzt Fröschenmoos» sind bis auf Weiteres keine Anlässe mehr möglich. Die Anfrage bei der Kirchgemeinde wurde zum Glück positiv beantwortet, und so konnte das Programm erstellt und der erste Anlass – die Weihnachtsfeier – mit viel Freude durchgeführt werden.

Die Feier fand wie immer in der Kirche statt, mit schönen Geschichten und umrahmt von musikalischen Klängen von Orgel, Handorgel und Alphorn. Beim gemeinsamen Zvieri im Kirchgemeindehaus wurde dann ausgiebig geplaudert, auch die…