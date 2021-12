Variante 1: 2G und Maskenpflicht in Innenräumen wie Restaurants, Kinos, Museen, Fitnesscenter. Essen und Trinken nur im Sitzen. 2G mit zusätzlichem Test (2G+) für maskenfreie Betriebe und Tätigkeiten wie Discos, Bars oder Musikproben. 2G-Betriebe können auf 2G+ und maskenfrei umstellen.

Variante 2: Wie V1, aber ohne maskenfreie Aktivitäten. Zu Beispiel Innenräume von Restaurants, Discos, Bars, Fitnesscenter müssen schliessen. Gruppensport und -Musik ohne Maske kann nicht mehr stattfinden. Ausnahme: Jugendliche bis 16 Jahre dürfen weiterhin zB Fussball spielen oder chorsingen.

Beide Varianten sehen zudem Verschärfungen der Regelungen bei privaten Treffen, am Arbeitsplatz und Mittelschulen/Hochschulen vor. Auch die Homeofficepflicht stellt der Bundesrat erneut zur Diskussion. Der Bund wird die Kosten für viele Tests wieder übernehmen. Der Bundesrat schickt heute einen Umsetzungsvorschlag in die Konsultation. Falls das Parlament den Beschluss in der Schlussabstimmung bestätigt, sind Tests schon ab dem 18. Dezember 2021 wieder gratis.

