ZUM JAHRESWECHSEL Grenzen können sinnvoll sein, wenn sie Struktur geben und für Sicherheit sorgen. Wer jedoch das Trennende betont und damit mutwillig Hindernisse errichtet, zahlt dafür einen Preis – gerade in der Schweiz.

MARK POLLMEIER

Zu Grenzen hat der Mensch seit jeher ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits sind sie ihm wichtig, ja er scheint sie regelrecht zu brauchen – man denke etwa an die Pädagogik, in der Grenzen die Funktion von Leitplanken haben, oder an die internationale Politik, wo Landesgrenzen je nach Region eine grosse Rolle spielen. In diesen Beispielen definieren Grenzen einen Raum, in dem es klare Regeln gibt.

Andererseits liegt es offenbar in der Natur des Menschen, Grenzen nicht anzuerkennen, sie überschreiten und überwinden zu wollen. Schon die biblische…