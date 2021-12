Simon Enzler, der Kabarettist aus dem Appenzell, trat am Sonntag im Rahmen der «Livingroom Events» in der Badi Lounge auf – und begeisterte sein Publikum mit Wortwitz und Scharfzüngigkeit. Ein Thema des Abends: die «Wahrheit».

MARTIN WENGER

Auf der Bühne im gemütlichen «Wohnzimmer» der Badi Lounge zeigt sich zu Beginn des Abends eine alltägliche Szene: Ein Mann mit Handy am Ohr gestikuliert und spricht laut und scheinbar endlos in sein Telefon. Es geht um Luisa, die ein Kollege «auf Tutti gestellt» hat und die er gerne erstehen würde. Nach langem Hin und Her vernimmt das zahlreiche Publikum – die Badi Lounge ist ausverkauft – dass das begehrte Objekt ein VW-Bus ist. Der Mann auf der Bühne hat die Nase voll von seiner Arbeit als Sozialarbeiter. Er möchte ein Start-up gründen und Luisa zum…