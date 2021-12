SKISPRINGEN In der Nordic Arena in Kandersteg fanden am vergangenen Wochenende vier Wettkämpfe im Rahmen des FIS-Cups statt. Die 67 Athletinnen und Athleten aus neun Nationen erlebten praktisch alles: von Nebel über Schneefall bis hin zum Sonnenschein. Freuen konnten sich die Teilnehmer über eine gut präparierte Lötschberg-Schanze HS 106. GALERIE

MICHAEL SCHINNERLING

Am vergangenen Freitagabend um 19 Uhr standen der erste Wettkampfdurchgang und anschliessend der Finaldurchgang der Damen auf dem Programm. Für die Schweizer Teilnehmerinnen lief es gut. Rea Kindlimann (6.), Sina Arnet (8.) und die Schweizermeisterin Emely Torazza (10.) sprangen in die Top 10. Den Sieg holte sich schliesslich die Französin Emma Chervet. Mit einem Sprung auf 88,5 Meter im ersten und auf 95,5 Meter im zweiten…