Sofakonzerte

Corona ist allmählich anstrengend. Und man fragt sich mittlerweile, ob die ganze Sache wohl jemals ein Ende haben wird, denn vor bald zwei Jahren dachten wir noch, es sei eventuell im Herbst 2020 dann mal durch. (Ebenfalls sollte ich mir eigentlich langsam mal ein neues Thema für meine Kolumnen suchen, aber da Covid-19 einfach immer noch in meinem gesamten Alltagsleben präsent ist, ergibt sich fast nichts, was nicht irgendwie mit der Pandemie zu tun hat; in diesem Sinne: vergebt mir. Vielleicht ändere ich mal meinen Titel zu «The Pandemic View».)

Deshalb machte ich mir diese Woche Gedanken zu den Vorteilen, die diese Pandemie mit sich bringt. Ausschlaggebend dafür war ein Konzert letztes Wochenende, das ich leider nicht besuchen konnte, da ich es mit den steigenden Fallzahlen…