Bereits zum zwölften Mal haben sich das siebenköpfige OK sowie unzählige freiwillige Helferinnen ins Zeug gelegt und zwischen Aeschiried und Aeschi den «Wiehnachtswäg» eingerichtet. Strecke und Standorte der sechs Bilder sind gleich geblieben und gut ausgeschildert. Dagegen gibt es jedes Jahr kleine «Verbesserungen». Optimiert wurde ein Teil der Beleuchtung, die von 17 Uhr bis 22 Uhr eingeschaltet ist. Wegen der aktuellen Pandemiesituation musste leider erneut aufs Restaurant bei der Lama-Farm verzichtet werden. Stattdessen ist abends und am Sonntagnachmittag «Käthis Wiehnachtswäg-Kiosk» am Ende der Strecke in Betrieb und bietet Takeaway an.

Auch offizielle Darbietungen gibt es dieses Jahr nicht. Lediglich die Bärgjodler Aeschiried haben sich angemeldet: Sie treffen sich am Donnerstag,…