SNOOKER Nach coronabedingter Pause im Jahr 2020 fanden dieses Jahr Anfang Dezember die Schweizermeisterschaften in Staufen bei Lenzburg statt. Dabei waren auch zwei Einheimische im Einsatz – einer davon als Titelverteidiger.

Die Frutiger Erich und Dan Salzmann traten beide zum Abschlussturnier der Saison an, Erich in der Liga B, Dan in der Kategorie Jugend. Für Dan ging es um die Titelverteidigung, während sein Vater Erich zum ersten Mal eine Endrunde erreicht hatte.

Erich hatte sich in der Qualifikation Rang 9 erkämpft und musste daher im Achtelfinal gegen den auf Rang 8 klassierten Unterwalliser Samuel Favre antreten. Es gelang ihm, den Match über weite Strecken zu dominieren und seinen Gegner gar nie recht ins Spiel kommen zu lassen. Einzig den zweiten Frame verlor er ganz knapp…