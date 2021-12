Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht sowohl als auch

Erst seit ich Vater bin, ist mir bewusst geworden, was wir in der Weihnachtszeit für ein Durcheinander haben: Samichlaus, St. Nikolaus, Christkind – wer bringt wann die Geschenke? Es liegt in der Natur der Sache: Geschichten existieren in mehreren Versionen, je länger es sie gibt. Und dann überlagern sie sich auch noch: Vermutlich ist Weihnachten, wie andere christliche Feste auch, eine uralte Tradition, verknüpft mit einem biblischen Schlüsselmoment.

Die realen historischen Wurzeln von mythischen Figuren und Ereignissen interessieren mich immer sehr. Zur Frage nach dem historischen Jesus zum Beispiel habe ich weit über 2000 Seiten gelesen. Alle arbeiten sich seit Jahrhunderten durch dieselben Quellen, neben den biblischen…