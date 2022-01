Angesichts schnell steigender Corona-Fallzahlen wurde die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember kurzfristig abgesagt und an die Urne verlegt. Dass sich der Gemeinderat damit nicht unbedingt einen Gefallen getan hat, weiss auch Obmann Hans Schmid. Der «Frutigländer» hat mit ihm über diesen Entscheid gesprochen – und darüber, was bei einem Nein zur Steuererhöhung konkret passieren würde.

Herr Schmid, mit einer Steueranlage von 1,95 Einheiten wäre ein Leben in Frutigen noch einmal deutlich teurer als etwa in Krattigen oder Reichenbach. Fürchten Sie nicht, dass die Gemeinde an Attraktivität verliert?

Niemand zahlt gern mehr Steuern, das ist klar. Aber der Attraktivitätsverlust wäre grösser, wenn wir wichtige Investitionen zurückstellen müssten oder unsere Liegenschaften nicht mehr zeitgemäss…