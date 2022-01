Stilvoll gekleidete Damen und Herren trafen beim Apéro littéraire im Hotel Blümlisalp auf Eva Frei – und waren von der ersten Sekunde an ganz Ohr.

MARTIN WENGER

Kein Laut war zu vernehmen während der Stunde, in der Eva Frei in ihrem wunderbaren Belle Epoque-Kleid Auszüge aus dem Buch «Zwei alte Frauen: Eine Legende von Tapferkeit und Verrat» vorlas. Dessen Autorin, Velma Wallis, ist Mitglied eines Stammes am Yukon.

Ein Nomadenstamm im hohen Norden Alaskas gerät wegen eines frühen, bitterkalten Wintereinbruchs in eine Hungersnot. Der Ältestenrat beschliesst, die zwei schwächsten Mitglieder, zwei alte Frauen, also zwei «unnütze Esser», ihrem Schicksal zu überlassen. Dank dem fantastischen und überwältigenden Willen der beiden überleben sie.

