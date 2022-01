EISHOCKEY Da die Amateurmeisterschaft coronabedingt unterbrochen ist, konnten die Fanionteams der Partnerklubs Kandersteg und Adelboden am Wochenende ein Testspiel austragen. Die letzte Begegnung dieser Art hatte in den 1970er-Jahren stattgefunden.

Im Vorfeld der Partie war man gespannt, inwiefern sich der Klassenunterschied zwischen der ersten und zweiten Liga auswirken würde. Die Adelbodner können auf eine gute Saison zurückblicken. Nach einem harzigen Start fingen sie sich und belegen nun in der Tabelle der abgebrochenen Qualifikation den zweiten Platz. Damit wären sie souverän für die Play-offs qualifiziert. Mindestens so erfreulich ist die Position der Kandersteger. Nach Siegen in den letzten drei Spielen – davon gegen die Spitzenmannschaften Bönigen und vor allem Mirchel – stehen…