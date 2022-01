KEGELN Der Freie Keglerverband Berner Oberland (FKVBO) hat im Januar seine erste diesjährige Unterverbandsmeisterschaft durchgeführt. Die Wettkämpfe wurden in Goldswil ausgetragen. Sie verliefen erfreulich für die Keglerinnen und Kegler des Kegelklubs Enzian aus Frutigen: Mit 450.60 Holz holten sie den Sieg in der Kategorie C gegen den Damenkegelklub Fehnsturm aus Innertkirchen, der mit 408 Holz weit hinter Enzian zurücklag.

PRESSEDIENST FKVBO

Ranglistenauszüge (Frutigländer):

Kegelklubs: Kategorie C (2 Teilnehmer): 1. KK Enzian, Frutigen (450.60 Holz / 100 Neuner). Einzelmeisterschaft: Kategorie B (31 Teilnehmer): 8. Schmid Angela, Frutigen (475 / 25). Kategorie C (22 Teilnehmer): 5. Tschannen Vreni, Reichenbach, KK Enzian, Frutigen (457 / 23); 7. Stettler Therese, Gurzelen, KK Enzian,…