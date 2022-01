Stefanie Inniger ist mit dem Rhythmus der Adelbodner Tourismussaisons aufgewachsen. Nach Studium und Zusatzausbildung ist sie nun selbst in diesem Bereich gelandet: Als Mitarbeiterin der Bergbahnen Adelboden ist Kommunikation Innigers Metier.

RUTH STETTLER

Stefanie Inniger ist in der Lische in Adelboden aufgewachsen. Als sie ein Kind war, vermieteten ihre Eltern eine Ferienwohnung. Dadurch kam Stefanie Inniger schon früh mit dem Tourismus in Kontakt. «Rambazamba im Dorf und dann die stillen Maiwochen, das hat mich geprägt», sagt sie und erklärt damit zum Teil auch ihren beruflichen Werdegang und ihre Ausbildung als PR-Fachfrau (Public Relations). Aktuell unterstützt sie die Weltcup-Organisatoren im kommunikativen Bereich und als Social-Media-Verantwortliche.

Seit Februar 2020 arbeitet…