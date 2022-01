IN EIGENER SACHE Der Gastronom Peter Schmid ist Organisator von kulturellen Anlässen in Frutigen und im Wallis. Darüber hinaus arbeitet er als Moderator beim Regionalsender TV Oberwallis. In dieser Rolle greift er jede Woche Themen auf, die ihn bewegen und die er für wichtig hält.

In der letzten Ausgabe der Sendung nahm Schmid die lokalen Zeitungen «Frutigländer» und «Anzeiger von Saanen» in den Fokus und stellte gleich zu Beginn eine provokative Frage: «Gibt es bald keine Zeitungen mehr?» Diese richtete der Moderator an Richard Müller, den Verleger und Mitinhaber der genannten Zeitungstitel.

Im Interview erklärte Müller, wie wichtig die kleinen Zeitungen für eine Region sind. «Was mich motiviert hat, den ‹Frutigländer› zu führen, war der Wunsch, eine solche Lokalzeitung zu erhalten»,…