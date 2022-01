PEKING Mario Hari darf an den Olympischen Spielen Bilder von den Skirennen in alle Welt schicken. Der Kandersteger freut sich auf diese Arbeit, reist aber verständlicherweise mit gemischten Gefühlen nach China.

KATHARINA WITTWER

«Ich fühle mich geehrt, an die Olympischen Spiele reisen zu dürfen, auch wenn es ‹bloss› zum Arbeiten ist und mein Name in keiner Rangliste erscheinen wird», meint Mario Hari. Der Kandersteger «Filmer» hat seit knapp vier Jahren bei SRF eine Teilzeit-Anstellung. Die übrige Zeit arbeitet er als selbstständiger Kameramann.

Am vergangenen Wochenende war er mitverantwortlich, den Fernsehzuschauern qualitativ hochwertige Bilder von den Weltcuprennen in Adelboden in die gute Stube zu liefern und am nächsten Wochenende wird er dasselbe am Lauberhorn tun.

