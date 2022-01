Pfarrer Markus Lemp war bis Ende 2021 Armeeseelsorger. Die Betreuung von Menschen in einem fremden Umfeld und in teils unerwünschten Situationen war ihm stets ein Anliegen.

KATHARINA WITTWER

Seine militärische Karriere begann der junge Theologiestudent Markus Lemp in der Kaserne Jassbach als Funker. Wie viele andere Männer in dieser Zeit absolvierte er getreu seine WKs. Im Sommer 2000 – mittlerweile zum Pfarrer ordiniert und in seiner ersten Pfarrstelle in Thierachern – rückte er nach Montana in die dreiwöchige Feldpredigerschule ein. Es war der erste «technische Lehrgang A», bei dem auch Frauen zu Feldpredigerinnen – so die frühere Bezeichnung – ausgebildet wurden. «Übrigens war der Bischof von Basel, Felix Gmür, ebenfalls in unserer Aspirantengruppe. An der Brevetierung in Brig…