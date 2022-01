EISHOCKEY Seit Dienstag ist es offiziell: Die unterbrochenen Meisterschaften in den Amateur- und Nachwuchsligen werden fortgesetzt. Nach einer überragenden Vorrunde steht die erste Mannschaft des EHC Kandersteg auf dem sechsten Rang. Damit winkt erstmals die Teilnahme an den Play-offs in der zweiten Liga.

MICHAEL SCHINNERLING

«Die Covid-19 Taskforce der Regio League und das Nachwuchs- und Amateursport Committee (NAC) von Swiss Ice Hockey haben gestern entschieden, dass alle derzeit noch unterbrochenen Meisterschaften im Nachwuchs- und Amateur-Eishockey ab 28. Januar wieder aufgenommen werden», teilte der Verband am Dienstag mit – sehr zur Freude der Kandersteger: «Wir hatten uns schon damit abgefunden, dass es nicht mehr weiter geht», erklärt Captain Tino Wandfluh lachend. Testspiele…