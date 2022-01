Nachdem Klaus Greber im Jahr 2015 von den Berner Wanderwegen (BWW) die Ehrenmitgliedschaft erhalten hatte, erzählte er dem «Frutigländer», er werde sich so lange für den Verband engagieren, wie seine Gesundheit dies zulasse. Obwohl der heute 80-Jährige noch fit ist, hat er Ende 2021 sein Amt niedergelegt. Exakt zwei Jahrzehnte war er vom Frühjahr bis in den Herbst auf «seinen» rund 40 Kilometern Wander- und 80 Kilometern Bergwegen zwischen Niesen, Gehrihorn, Engelhorn, Wätterlatte und Standfluh als Bezirksleiter unterwegs. Was er dabei machte und ob er auf viele Biker traf, erzählt er im Gespräch mit dem «Frutigländer»

«Frutigländer»: Worin bestand Ihre Arbeit, Herr Greber?

Klaus Greber: Als Bezirksleiter wanderte ich sämtliche markierten Wanderwege in meinem Gebiet ab, führte kleine…