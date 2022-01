SKIVIRUS Historische Aufnahmen von Emanuel Gyger und Arnold Klopfenstein sind derzeit im Alpinen Museum in Bern zu sehen. Sie vermitteln die Botschaft: Skifahren war früher mehr als Sport.

PETER SCHIBLI

Eines der wichtigsten Werke der frühen Skifotografie wird fast 100 Jahre nach seiner Entstehung erstmals in der Schweiz in einer Ausstellung gewürdigt. Die spektakulären Bilder des Fotografenduos Emanuel Gyger (1886–1951) und Arnold Klopfenstein (1896–1961) sind derzeit im Alpinen Museum in Bern zu sehen. Die Adelbodner hinterliessen über 10 000 Landschaftsfotografien mit einem Schwerpunkt auf alpinen Schnee- und Winterwelten. Auf ihren Expeditionen durch das Berner Oberland entstanden etwa 250 Skifotografien, die zu ihren Lebzeiten ein Nebenwerk darstellten, rückblickend aber als ihr…