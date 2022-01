Das Nordlicht, das vor genau 84 Jahren auftrat, schreckte die Bevölkerung auf: Nicht wenige glaubten, jetzt komme der jüngste Tag und die Welt gehe unter.

FRITZ INNIGER

Vor mehr als 80 Jahren gab es noch keine Fernseher oder schnelle Medienübermittlungen wie heute die Handys, über die man sich innerhalb weniger Sekunden über das Geschehen rund um den Globus informieren konnte. Am Abend des 25. Januar 1938 hüteten meine Schwester und ich den Laden unserer Metzgerei im Schwand, während der Vater im Schlachthaus noch arbeitete. Gegen 19 Uhr machten wir uns auf den Heimweg zu unserem Haus in der Lische. Merkwürdigerweise wollte es an diesem Abend nicht dunkel werden. Obschon die Sonne beim Hahnenmoos längst hinter dem Horizont verschwunden war, blieb es hell. Dies war für uns etwas ganz…