Die Bergbahnen Adelboden AG wird am 3. April die letzten Lifte für diesen Winter abstellen. Im Lohnerdorf wird über den Saisonschluss zwei Wochen vor den Feiertagen diskutiert. Welche Überlegungen stecken dahinter?

HANS RUDOLF SCHNEIDER

Die Frage wird auch in diesem Jahr wieder gestellt: Weshalb beendet die Bergbahnen Adelboden AG (BAAG) die Wintersaison im Hauptgebiet Silleren schon Anfang April, also in diesem Jahr zwei Wochen vor Ostern? Erstmals wurde das 2019 so gemacht. 2020 erfolgte das frühzeitige Saisonende Mitte März wegen Corona und 2021 fiel Ostern sowieso auf das erste Aprilwochenende. Bereits 2019 erklärte das Bahnunternehmen, dass die BAAG-Saison künftig normalerweise Anfang April beendet würde – ungeachtet des Osterdatums.

Die jüngste Nachfrage zu diesem Thema wurde vom…