Die Belle-Epoque-Woche vom 23. bis 30. Januar findet in abgespeckter Form statt. In Anbetracht der Lage verzichtete das OK bereits beim Zusammenstellen des Programms auf einige Höhepunkte, die traditionell viele Gäste anlocken. Trotz dieses Wermutstropfens sollen Nostalgiefans auf ihre Kosten kommen.

KATHARINA WITTWER

Eingeläutet wird die Veranstaltungswoche am Sonntagvormittag mit einem Gottesdienst in der reformierten Kirche. Anschliessend können Besucher den Alphornklängen lauschen und sich fürs Apéro zur «Fischer-Pinte» auf der Bahnhofmatte begeben. Wer mangels Zertifikat nicht in einem Restaurant zu Mittag essen kann, hat die Möglichkeit, sich vor dem Kirchgemeindehaus mit Suppe «über die Gasse» zu verpflegen.

Um 14.30 Uhr findet die offizielle Eröffnung im Gemeindesaal statt, unter…