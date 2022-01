SKICROSS Die Audi Skicross Tour ging letzte Woche an der Lenk in die nächste Runde. Mit von der Partie waren die «SX Riders». Gleich vier Teammitglieder landeten zuoberst auf dem Podest.

Am Donnerstag und Freitag wurden Rennen auf der Stufe Europa Cup ausgetragen, am Samstag folgten FIS- und Open-Rennen. Sonntags durften dann nebst den Open-Fahrern auch die jüngsten in den Kategorien U13 und U16 auf die Rennpiste. So starteten hier mit Nina Nadja Steudler aus Krattigen und Louis Ramu aus Frutigen in der Kategorie U16 auch wieder zwei Wettkämpfer der «SX Riders» aus dem Frutigland. Steudler lag im grossen Final zunächst an zweiter Stelle hinter Teamkollegin Leena Thommen aus dem Kanton Schwyz, konnte diese jedoch schon relativ früh im Kurs überholen und sicherte sich so ihren ersten…