LANGLAUF Der Kandersteger Cross-Country-Event (CCE) feiert seinen 20. Geburtstag. Der Auftakt zu dieser Nachtrennen-Serie erfolgte planmässig am 4. Januar auf der Nachtloipe.

SUSANNA STUDER

Die ersten Rennen dieser Form wurden im Winter 2002 / 2003 ausgetragen (der «Frutigländer» berichtete). Am vergangenen Dienstag konnten die Verantwortlichen den ersten Wettkampf der Jubiläumsserie auf der Nachtloipe beim Hotel des Alpes planmässig starten – bei windigem und warmem Wetter. Am Start waren 115 Läuferinnen und Läufer. Die Teilnehmerzahlen bewegten sich damit in der Grössenordnung der letzten Jahre.

Die Loipenverantwortlichen hatten alles gegeben, um aus der vom Wärmeeinbruch etwas lädierten Loipe eine gute Rennstrecke zu machen, damit das Rennen in freier Technik ausgetragen werden konnte.…