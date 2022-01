SKICROSS Auch in der laufenden Wintersaison werden die «SX Riders» im Rahmen der «Audi Skicross Tour» schweizweit an Rennen teilnehmen. Start der Tour war am vergangenen Wochenende in St. Moritz.

In der Eiseskälte von St. Moritz wurden bei guten Wetterbedingungen Rennen für die Kategorien U21 Open und Kids ausgetragen. Mit dabei auch zwei Fahrer des SX Riders Teams aus dem Frutigland.

Am Samstag stand ein Single-Time-Trial (Einzelzeitlauf) auf dem Programm. Louis Ramu aus Frutigen meisterte den Skicrosskurs mit schwierigen Pistenverhältnissen sehr gut und landete in der Kategorie U16 Men auf Rang sechs. Pech hatte Nina Nadja Steudler aus Krattigen. Ihr wurde ein Fahrfehler in der Negativkurve zum Verhängnis. Verletzungsbedingt musste sie dann leider auch am folgenden Renntag auf einen…