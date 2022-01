ABSCHIED 28 Jahre lang war Hans Pieren Rennleiter der Internationalen Adelbodner Skitage. Nun übergibt er 14 Tage vor seinem 60. Geburtstag die Aufgabe an die beiden Einheimischen Reto Däpp und Stefan von Känel. Der Adelbodner «Schneeflüsterer» erinnert sich an einige besonders spektakuläre Episoden seines Rennleiterlebens. Wer hätte allerdings gedacht, dass er seinen letzten Einsatz am Stubentisch erleben würde?

RETO KOLLER

So hatte sich «Häns» seinen Abgang wohl nicht vorgestellt. Am Freitagmittag vor dem Rennen zeigte der obligatorische Covid-Test «positiv» an. Obwohl symptomfrei, verschwand der legendäre Rennleiter in seinem Haus nahe dem Chuenisbärgli-Hang in die Quarantäne (siehe Kasten).

Hans Pieren prägte den Grossanlass am Chuenisbärgli wie kaum ein anderer. Fast 30 Jahre lang war…