Das Eishockey-Team von Britannia United und die einheimische Mannschaft Sporting Kandersteg standen sich am Mittwochabend im historischen Tenue gegenüber.

MICHAEL SCHINNERLING

Die Dominanz von Kandersteg war von der ersten Minute an zu sehen. Stand einmal ein Gegner im Weg, konnte es passieren, dass dieser in den Schnee geschubst wurde. Die Teamstärke war, das muss man ehrlicherweise sagen, zahlenmässig nicht ganz ausgeglichen: Neun Kanderstegern standen nur acht «Briten» gegenüber. «Es war brutal und unfair. Zum Glück gab es keine Schwerverletzten!», so Patrick Künzi, der für Britannia im Einsatz stand und das Match organisiert hatte. Mit viel Humor und einigen Showeinlagen für die Zuschauer lief das Spiel über zwei Halbzeiten zu je 25 Minuten. Es war Freude pur, und die Zuschauer…