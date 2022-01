Am letzten Donnerstag verlieh die Volkswirtschaft Berner Oberland ihre mit 3000 Franken dotierten Innovationspreise 2021. An einem der prämierten Projekte ist die fmi AG beteiligt, ein anderes hat seinen Standort in Frutigen.

MARK POLLMEIER

Das «Sammelsurium aus Hüttli, Häusern, Tanks, Rohren und Leitungen» wirke wie eine Handvoll Legosteine: intelligent zusammengestellt könne man die Installation dauernd erweitern und optimieren. So umschrieb der Künstler Martin Lüthi alias Heinrich Gartentor die Frutiger Biogasanlage in seiner Laudatio. Die eigentliche Innovation sei aber die Tüftelei, die in der Anlage stecke.

Mit Tüftelei zum Störknochen-Häcksler

Das Frutiger Biogas werde unter anderem aus den Fischabfällen gewonnen, die im nahen Tropenhaus anfallen, erläuterte Lüthi. Störe seien aber…