Bei Sonne und relativ milden Temperaturen fand letzten Donnerstag das 23. «Snow Volley»-Turnier des TV Kandersteg auf dem Schulhausplatz statt. GALERIE

SUSANNA STUDER

Nach einem Jahr coronabedingter Pause wurde in der Altjahrswoche wieder das beliebte Plauschturnier «Snow Volley» ausgetragen. Seit Jahren gehört es fix in den Kalender des TV Kandersteg. Die Wetterbedingungen waren am Donnerstag optimal, und auch der Platz war bestens präpariert.

Am Vortag hatte es noch nicht so gut ausgesehen. Es regnete in Strömen, der Platz war «hubelig» und am Rande der zukünftigen Spielfelder lag ein grosser Schneehaufen. Also war Handarbeit gefragt. Die OK-Mitglieder mussten zu den Schaufeln greifen, zwei Stunden lang Schnee räumen und den Platz von Hand präparieren. Eine Helferin fasste die…