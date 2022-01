SCHIESSEN In der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 m haben nach drei Runden – je nach Kategorie – vier, drei oder zwei Teams noch Chancen auf den Titel.

In Kategorie 1, der höchsten Stärkeklasse stehend frei, schossen die Sportschützen (SPS) Frutigland 1 in der dritten Runde der Oberländer Gruppenmeisterschaft Gewehr 10 m (GM G10m) mit 1527 Zählern das Höchstresultat. Sie setzten sich damit klar durch gegen die erste Gruppe der Stadtschützen Thun und führen die Tabelle mit sechs Punkten an. Aufs gleiche Total kommen auch die SPS Zweisimmen 1.

Spannend ist die Ausgangslage in Kategorie 2, wo vier Teams in drei Partien je vier Punkte geholt haben. Die SPS Bönigen 1 verzeichnen mit 4434 Zählern das höchste Punkteresultat vor SPS Gstaad-Saanen 1, den Stadtschützen Thun 2 und Frutigland…