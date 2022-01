Für Mittwochabend lud die Volkshochschule Frutigland zum Vortrag «Der Garten – Das kleine Paradies rund ums Haus». In der gut besetzten Aula des Schulzentrums Widi führte Referent Paul Stalder in gewohnt humorvoller Art und mit vielen «träfen» Sprüchen durch den Abend.

SONJA STEUDLER

Referent Paul Stalder ist in der Hobby-Gärtner-Szene beileibe kein Unbekannter. 33 Jahre lang war er als Gartenbaulehrer und Berater am Inforama in Hondrich tätig. Mittlerweile ist er zwar schon etliche Jahre in Pension. Das Vermitteln von Wissen liess ihn aber nie ganz los, und so veröffentlicht er auch im Ruhestand immer wieder Fachartikel, ist Autor von mehreren Büchern und hält – wie eben für die VHS Frutigland – Vorträge oder organisiert Exkursionen.

Nutzen für bestäubende Insekten

Anhand vielfältiger…