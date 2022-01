43 Mitglieder in 10 Gemeinde- und 4 regionale Kommissionen gewählt

An seiner ersten Sitzung der Legislatur 2022–2025 wählte der Gemeinderat insgesamt 43 Personen in 10 Gemeindeund 4 regionale Kommissionen. Gemeinderatspräsident Hans Schmid begrüsste den nach den Wahlen vom 7. November 2021 erstmals tagenden «neuen Gemeinderat» im Foyer der Sporthalle Widi, Frutigen. Er hiess alle Neu- und Wiedergewählten willkommen, präsentierte seine Vorstellungen und Erwartungen an eine Kollegialbehörde und wünschte den Räten in ihren Funktionen alles Gute und stets ein «gutes Gspüri» im Dienste der Bevölkerung.

Die Amtsdauer der Kommissionsmitglieder ist in der Gemeinde Frutigen auf 2×4 Jahre beschränkt. Gemäss Art. 51 der Gemeindeordnung berücksichtigt der Gemeinderat den Wähleranteil der Parteien…