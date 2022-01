SKI ALPIN Bei den Juniorenschweizermeisterschaften Speed in Davos schnitten die BOSV-AthletInnen sehr gut ab. Niklas Trummer (SC Adelboden) sicherte sich einen Meister- und Vizemeistertitel (U18). Sandro Zurbrügg (SK Frutigen) errang einen U21-Vizemeistertitel.

Der BOSV-Medaillenreigen begann am Mittwoch, als Franjo von Allmen (SC Boltigen) den U21-Schweizermeistertitel in der Abfahrt und die FIS-Abfahrt gewann. Tags darauf gab es in der Alpinen Kombination ein «U21-All-BOSV-Podium», in dessen Mitte von Allmen erneut Gold holte. Vizemeister wurde Sandro Zurbrügg. Der letzte Speed-Wettbewerb stand am Freitag auf dem Programm. Mit einem souveränen Sieg im Super-G gewann von Allmen seinen dritten Titel innert 72 Stunden. Doch der Tag verlief auch für weitere Berner Oberländer optimal.…