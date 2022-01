LANGLAUF Vor zwei Jahren, unmittelbar vor dem Lockdown, führte der SC Kandersteg erstmals nach Jahren wieder ein Club-Langlaufrennen durch. Dies sollte fortan fix ins Jahresprogramm aufgenommen werden. Doch leider musste schon im zweiten Jahr eine Corona-Zwangspause eingelegt werden. Umso glücklicher waren die Verantwortlichen, dass sie den Wettkampf dieses Jahr – unter Einhaltung bestimmter Vorschriften – wieder durchführen durften.

So standen letzten Mittwochabend 40 motivierte Läuferinnen und Läufer in Langlaufmontur auf der Loipe bereit. Es waren 16 mehr als bei der Erstaustragung vor zwei Jahren. Vor allem bei den jüngsten Knaben und den Herren hat es einen Teilnehmerzuwachs gegeben. Der Wettkampf wurde in der freien Technik im Einzelstart ausgetragen.

SUSANNA…