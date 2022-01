LANGLAUF Bei knackig kalten Temperaturen fand am Dienstag der zweite Wettkampf der Cross-Country-Events in Kandersteg statt. 90 Läuferinnen und Läufer nahmen daran teil, 25 weniger als beim ersten Rennen vor zwei Wochen. An den Bedingungen konnte es nicht gelegen haben: Vollmond, kalte Temperaturen und beste Schneeverhältnisse boten ideale Voraussetzungen fürs Langlaufen. Der Wettkampf wurde in der klassischen Technik im Einzelstart ausgetragen. Das dritte und letzte Rennen der Serie findet am Dienstag, 1. Februar, statt. Anmelden kann man sich über die Homepage www.cce-kandersteg.ch bis um 15 Uhr am Renntag. Zuschauer an der Strecke sind herzlich willkommen. Die ersten Kinder starten um 18.30 Uhr.

SUSANNA STUDER

Ranglistenauszug (SC-Kandersteg, SC Adelboden und JO Frutigen):

Mädchen U10 /…