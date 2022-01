Das Herz von LiebhaberInnen schöner Dinge schlug auf der Bahnhofmatte höher. Jürg Engel aus dem Emmental ist Stammgast am Eröffnungssonntag der Belle-Epoque-Woche. An seinem Stand verkauft er Kleider aus ebendieser Zeit: Hüte, Taschen, Spitzen, Schmuck und weitere Trouvaillen. Nach Kandersteg kommt er wegen der Top-Atmosphäre, den tollen Leuten mit denen es viel zu lachen gibt, und einfach, weil es bei schönem Wetter so herrlich ist. «Schöne Dinge und vor allem Raritäten aufzustöbern, bereitet mir genau so viel Spass wie sie zu später verkaufen», lässt der «Hobby-Brocänteler» verlauten und strahlt dabei übers ganze Gesicht.

Fast so wichtig wie einen Handel abzuschliessen sind ihm die Gespräche mit den unterschiedlichsten Menschen. Was er nicht verkauft, lagert er bis zum nächsten…