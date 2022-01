Projekt «Erlebnisbad» Adelboden

Nachdem das Alpenbad gescheitert ist, wartet das nächste Projekt «Alpenbad light» in der Pipeline. Im Gegensatz zum Mammutprojekt scheint hier jetzt tatsächlich ein Investor vorhanden zu sein. Wie ich aus sicherer Quelle weiss, sind die vielen Wellnessanlagen in unseren Hotels selten voll ausgelastet. Jeder Nichthotelgast ist willkommen. Ausserdem wurde unlängst im Gruebi das wunderschöne Freibad renoviert und wiedereröffnet. Wasser und Bäder in Hülle und Fülle!

Das Bauen einer solchen Anlage ist eines, das erfolgreiche Betreiben ist etwas anderes. Der Betrieb wird anscheinend für eine gewisse Zeit garantiert. Was nachher kommt, steht in den Sternen oder wird, wen wunderts, dem Steuerzahler auferlegt. Ich habe mir kurz bildlich vorgestellt, wie es in der…