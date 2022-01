Das einzige neutrale Verfahren

Die Gemeindeversammlung, meist schwach besucht, ist im Grunde genommen kein geeignetes Organ, um gewichtige Vorlagen demokratisch beschliessen zu können. Viele Personen sind aus beruflichen oder privaten Gründen von einer Teilnahme ausgeschlossen wie zum Beispiel jene, die im öffentlichen Verkehr, in Spitälern, in Betrieben mit Schichtarbeit oder anderen Unternehmen arbeiten. Auch -Kranke und Behinderte werden übergangen. Wer stark schwerhörig ist, kann gleich zu Hause bleiben. Das Argument des fehlenden direkten Austausches mag man bedauern, aber angesichts der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten ist es wohl überholt. Wir leben ja nicht mehr in den Zeiten des alten Bern, wo der Pfarrer von der Kanzel die Beschlüsse der gnädigen Herren dem Volk verkündete,…