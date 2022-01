Wie viel Verkehr verträgt es noch?

Wie wir alle wissen, leben im Oberland viele vom Tourismus, so wie ich auch. Der wöchentlich wiederkehrende Stau und die Parkplatzprobleme gehören offenbar dazu. Aber die Dimension der Tagesausflügler nimmt überhand, und es droht der totale Verkehrskollaps.

Der öffentliche Verkehr kann schon jetzt an solchen Tagen die Fahrgäste nicht mehr rechtzeitig zu den Anschlusszügen bringen. Die Anwohner brauchen eine halbe Stunde länger für eine Talquerung, welche normalerweise 5 bis 10 Minuten dauert. Personen, die am Sonntagabend zur Nachtschicht sollten, müssen je nach Wohnort zum Tal hinaus ein bis zwei Stunden früher losfahren, damit sie rechtzeitig zur Arbeit erscheinen. Aber was am letzten Sonntag, dem 16. Januar, los war, ist nicht mehr akzeptabel! Gerade…